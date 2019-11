Dieselkraftstoff verloren : Defekter Lkw verursacht Feuerwehreinsatz

Dinslaken Ein technischer Defekt an einem Lkw hat am Mittwoch zu einem Einsatz für Kräfte der Feuerwehr Dinslaken geführt.

Das Fahrzeug hatte an mehreren Stellen im Bereich eines Gewerbegebietes und der Innenstadt Dieselkraftstoff in verschiedenen Mengen verloren. Der Kraftstoff drohte auch in die Kanalisation zu laufen und stellte eine Gefahr für den Verkehr dar. Die Feuerwehr streute die Bereiche mit einem speziellen Bindemittel ab und verhinderte so einen weiteren Schaden.