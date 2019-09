Geschichtsträchtiges Haus in Löhnen : Alde School soll wieder fürs Dorf da sein

Marcel Scheiring ist der neue Pächter vom Dorfgemeinschaftshaus De alde School in Löhnen. Er will das Haus wieder zu einem Ort der Gemeinschaft und der Zusammenkunft machen. Foto: Zehrfeld

Löhnen Marcel Scheiring, selbst Löhnener Bürger, übernimmt das traditionsreiche Dorfgemeinschaftshaus. Der 40-Jährige plant Aktionen, die auf die Dorfgemeinschaft zugeschnitten sind, und wünscht sich Öffnungszeiten nach Andrang.

„De alde School“ in Löhnen soll wieder werden, was sie mal war: ein Zentrum für Zusammenkunft und Miteinander, ein gemeinsames Zuhause für die Löhnener. Marcel Scheiring will dafür sorgen. Er ist der neue Pächter des Hauses: 40 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter, seit drei Jahren Löhnener Bürger und vom Ort und seinen Menschen restlos begeistert.

Die früheren Betreiber Ute und Andreas Magedanz haben sich wie berichtet nach Dinslaken verabschiedet. Jetzt ist Marcel Scheiring mitten im Umbau und in den Vorbereitungen für den Neuanfang – es geht praktisch sofort los.

Info Die Immobilie gehört der Stadt Voerde Immobilie Eigentümer ist die Stadt Voerde. Der Schützenverein Vivat Löhnen hat als Pächter die Trägerschaft und kann an einen Betreiber „unterverpachten“. Umbau Größere Arbeiten gab es im Jahr 1990. Der Verein Vivat hat dazu Eigenleistungen in Höhe von 110.000 D-Mark geleistet, es gab Zuschüsse vom Land. Viele Löhnener Bürger fassten damals mit an. Öffnungszeiten Vorläufig dienstags und freitags, 19 bis 22 Uhr - Ausweitung nach Absprachen und Interesse ist ausdrücklich erwünscht. Sonntags: 11 bis 19 Uhr, ab November ab 9 Uhr mit Frühstücks-Angebot. Eröffnungsparty am 26. Oktober, ab 18 Uhr ist eine Feier für alle, vorher gibt es Kaffee und Kuchen für die Nachbarn. Kontakt De alde School, Küpperstraße 24, E-Mail info@alde-school.de, Homepage www.alde-school.de, Mobiltelefon Marcel Scheiring 017683076914.

Die Idee, De alde School zu übernehmen, kam Scheiring bei einem Spiel der Fußballweltmeisterschaft 2018. Da saßen die Nachbarn beisammen und sahen die Partie an, und Scheiring blickte unzufrieden auf De alde School, deren Türen verschlossen waren. „Jeden Anwohner stört es natürlich, wenn du so ein Dorfgemeinschaftshaus hast, wo der Sinn schon im Namen liegt, und man hat nicht die Möglichkeit, das zu nutzen“, sagt er.

Mit ihm soll De alde School wieder eine Anlaufstelle sein für die Leute im Dorf, ob nun für Treffen von Frauenhilfe oder der Feuerwehr unter der Woche, um abends noch mal rauszukommen, für spezielle Veranstaltungen oder für ein Kaffeetrinken eines Freundeskreises. Er will versuchen, den Sonntag „wiederzubeleben“: im Sommer den Biergarten zuverlässig öffnen, einen Frühschoppen einführen. „Ab November möchten wir damit starten, sonntags ein Frühstück anzubieten“, sagt er. Und in der warmen Jahreszeit würde er sonntags gern ganztags geöffnet halten und nachmittags auch Kaffee und Kuchen anbieten.

Zum seinem Konzept gehören „Feierlichkeiten, die aufs Dorf zugeschnitten sind“. Fußball-Abende, Grillabende, Hutkonzerte mit Künstlern schweben Marcel Scheiring vor. Edler könnten spezielle Dinner-Abende mit Gast-Köchen sein, er denkt an Weinproben oder Rum-Tastings. Nicht alles auf einmal: Schritt für Schritt sollte sich das entwickeln, sagt Scheiring.

Mit Öffnungszeiten startet er zunächst dienstags und freitags. Er würde sich aber wünschen, die Donnerstagabende auch noch hineinzunehmen – das käme auf die Nachfrage an. Und generell will er auf Anfragen reagieren: „Nach Absprache machen wir an jedem weiteren Tag auf für Kleingruppen“, sagt er.

Zum normalen Ausschank soll es „kleine Küche“ geben: Eintopf, Currywurst und Pommes, Frikadellen. „Was wir hier machen, ist bodenständig“, sagt er. „Ich koche keine Drei-Gänge-Menüs. Dafür haben wir einen Caterer, oder für tolle Events einen Koch.“ An den Samstagen werde er das alte Gemäuer wohl vornehmlich weiter für Hochzeiten und Geburtstage vermieten, das sei für einen wirtschaftlichen Betrieb auch wichtig, schätzt er.

Eine große offizielle Eröffnungsparty ist am Samstag, 26. Oktober. Aber gefeiert wird in dem Dorfgemeinschaftshaus vorher schon: Erntedank-Rock ist am 2. Oktober, und vom 2. bis 6. Oktober ist das Erntedank-Fest im Ort. Weil der Laden dann richtig voll werden wird, geht es erst danach an die größeren Renovierungsarbeiten und Umdekoration. Charme und Atmosphäre der alten Mauern sollen dabei bleiben, ein bisschen mit Industrie-Schick modernisiert. Der Schützenverein Vivat Löhnen bezahlt neue Möbel, Scheiring schafft eine komplette neue Küche an. Und: Es wird W-Lan eingerichtet.

Für Marcel Scheiring ist das Ganze nicht komplett ein Sprung ins kalte Wasser: Erfahrung in der Organisation von großen Events hat er sowohl beruflich als auch durch Vereinstätigkeit, seit Monaten bereitet er alle nötigen Lizenzen, Konzessionen und Vertragsangelegenheiten vor. Und er hat ein zweites Standbein: In Zukunft kann er als Immobilienkaufmann flexibel arbeiten. „Dadurch kann ich so ein Abenteuer auch mal wagen“, sagt er.