Der Neue David Marten verstärkt die Dinslakener Feuerwehr

David Marten verstärkt seit Jahresbeginn die Dinslakener Feuerwehr als stellvertretender Fachdienstleiter. Der 38-Jährige hat nach seinem Studium als Rettungsingenieur an der Technischen Hochschule Köln in der Sicherheitsforschung gearbeitet. Nach der Qualifizierung für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst war er zunächst bei der Feuerwehr Düsseldorf und zuletzt in Ratingen als stellvertretender Amtsleiter tätig.