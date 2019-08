Schlagerstar und Freundin Laura Müller in der TV-Wohngemeinschaft : Das war’s fast für den Wendler im „Sommerhaus“

DINSLAKEN Michael Wendler muss raus aus dem Sommerhaus der Stars. Der 47-jährige frühere Dinslakener muss zusammen mit seiner 19-jährigen Freundin Laura Müller die TV-Show-Promi-Wohngemeinschaft verlassen. Wobei der Auszug noch zum Drama werden soll: Während Michael und Laura nach der Entscheidung direkt ihre Koffer packen und das Haus verlassen wollten, wollte RTL anscheinend, dass das Paar noch eine letzte Nacht im Sommerhaus verblieb.

Ob er ausziehen darf, wurde in der am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung nun noch nicht verraten. Das erfahren die Zuschauer erst am kommenden Dienstag, wenn der Wendler also noch ein letztes Mal im Sommerhaus zu sehen sein dürfte.