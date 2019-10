Am Freitag, 8. November, öffnet um 16 Uhr der Martinsmarkt auf dem Marktplatz in Friedrichsfeld. Für 18 Uhr hat sich Sankt Martin angesagt. Er wird den Laternenumzug anführen. Der Spielmannszug Spellen und der Musikvereins Obrighoven werden den Zug begleiten.

Nach dem Umzug durch Friedrichsfeld, findet in der Mitte des Marktplatzes das Martinsspiel mit der Mantelteilung statt. Danach können die Martinstüten abgeholt werden. Es gibt sie für 4 Euro in der Bäckerei Ernsting (im Edeka Markt Stepper), im Gardinenstudio Holtkamp, in der Lottoannahmestelle am Markt, der Verkaufshalle Schänzer und in den Filialen der Bäckerei Jöhren.