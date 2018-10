Das sind die Martinszüge in Dinslaken 2018

Platzkonzerte in der Innenstadt mit den Tambourkorps kündigen am Samstag, 10. November, mit Martinsliedern Sankt Martin an. Mit roten Wangen und mit Augen, die mit der Laterne um die Wette strahlen, folgen Kinder und ihre Eltern singend dem Heiligen Martin auf dem Pferd, mehr als 1600 Jahre nach dem Tod des Heiligen.