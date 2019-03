Gähnen im Unterricht: Was Schulen zur Sommerzeit sagen

Dinslaken/Voerde/Hünxe Sorgt die anstehende Zeitumstellung für Zuspätkommen und Gähnen im Unterricht? Das legt eine aktuelle Umfrage nahe. Schulen machen allerdings ganz unterschiedliche Erfahrungen.

Aber verschlafen Schüler in Dinslaken, Voerde und Hünxe tatsächlich wegen der Zeitumstellung, kommen am Montag zum Unterricht zu spät oder halten zum Ausgleich gar ein Nickerchen im Unterricht? Schulleiter Klaus Ginter von der Gesamtschule Hünxe hat in den vergangenen Jahren keine großen Auswirkungen unmittelbar nach der Zeitumstellung bemerkt. „Die Umstellung macht sich erfahrungsgemäß nur in den ersten Tagen bemerkbar.“ Etwa in einer leichten Häufung von Verspätungen. „Das kann aber nur die treffen, die mit dem Rad oder zur Fuß zur Schule kommen. Die Abfahrtszeiten der Schulbusse sind ja festgelegt.“ Der Schulleiter selbst kommt mit der Zeitumstellung gut klar. „Es ist ja nur ein Stündchen.“ Das sei generell gut verkraftbar. Beim Verreisen hätten Schüler teilweise größere Zeitzonen zu überqueren, sagt Klaus Ginter.