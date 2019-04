Plastikvögel auf dem Rotbach für gute Zwecke : Am Sonntag starten die Rennenten

Am Sonntag starten die Rennenten

Das Ziel wird wie beim Rennen im April 2015 wieder an der Rotbachbrücke an der Gartenstraße sein. Foto: Lars Fröhlich

Dinslaken Das dritte Dinslakener Entenrennen findet am 28. April statt. Es gibt ein Programm auf dem Altmarkt. Im Vorfeld sorgen sich Bürger um die echten Enten: Diese könnten von der Invasion der Plastik-Artgenossen gestört werden.

Tausende Plastikenten werden am Sonntag um die Wette über den Rotbach dümpeln: Das dritte Dinslakener Entenrennen steht kurz vor dem Start. Nun aber haben Menschen angesichts der Aktion Sorge um die echten Enten, die im Unterholz nisten oder ihre Küken hüten.

Der UBV-Ratsherr Thomas Giezek hat eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, nachdem er von Bürgern angesprochen worden sei, wie er sagt. „Nicht alle Enten schwimmen, da bleiben immer welche an der Uferböschung hängen“, stellt er fest. Die müssten Helfer dann befreien und dazu die ganze Strecke abwandern. Am Ufer allerdings nisteten die echten Enten, die würden dadurch gestört.