Konzert in Hiesfeld: Akkordeonklänge über Grenzen hinweg

Konzert in Hiesfeld

Dinslaken Das Nederlands Symfonisch Accordeon Orkest gastierte im Gustav-Heinemann-Schulzentrum in Hiesfeld.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Akkordeon-Orchester 1980 Dinslaken/Oberhausen zu einem Konzert in die niederländische Stadt Ede nahe Arnheim aufgemacht, um dort mit dem Nederlands Symfonisch Accordeon Orkest zu spielen. Jetzt kamen die Niederländer zum Gegenbesuch und hinterließen in der Aula des Gustav-Heinemann-Schulzentrums musikalisch einen bleibenden Eindruck. Schon ihre Interpretation des Stückes „Gotische Chaconne“ von Cornelis Dopper unter der Leitung von Dirigent Tim Fletcher mit einem beständigen Wechsel aus langgezogenen Klängen und schnellen Tonfolgen, sanften Klängen und orchestralem Klanggefüge sorgte für Begeisterung beim Publikum.

Noch euphorischer fielen die Reaktionen des Publikums nach der Interpretation des Stückes „Between the two rivers“ von Philip Sparke, Variationen über das Kirchenlied „Ein feste Burg ist unser Gott“ von Martin Luther durch die niederländischen Musiker aus. Verfremdet mit treibendem Rhythmus, den Klängen eines Marsches und dann wieder mit schnellen und wilden Tonfolgen tönte das bekannte Thema durch die Aula. Vom Publikum gab es „Wow“- und „Bravo“-Rufe. Die gab es auch für das Akkordeon-Orchester 1980 Dinslaken/Oberhausen unter der Leitung von Johannes Burgard. Schon bei der Eröffnung des Konzertprogramms mit Ausschnitten aus dem Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski bekam das Akkordeon-Orchester für die abwechslungsreichen Klänge Applaus vom Publikum. Dann ging es mit Samba- und Tangoklängen in Richtung Südamerika, bevor mit dem „Divertimento ritmico“ von Wolfgang Russ eine besondere Komposition zu hören war, die mit rhythmisch komplexen Melodielinien und ungewöhnlichen Akkordeonklängen punktete. Zum Abschluss zeigten die beiden Orchester gemeinsam mit Sibelius’ „Finlandia“ noch einmal die ganze Klangvielfalt ihrer Instrumente. Vom Publikum gab es langen Applaus.