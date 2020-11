Naturfreundliche Fläche neben der Skateanlage : Das Mini-Biotop von „Hünxe summt“ ist fertig

Hünxe Weide, Unterschlupf und Kinderstube für alles, was summt und kreucht: Die „insektenfreundliche Ecke“ neben der Skateanlage in Hünxe ist jetzt richtig fertiggebaut. Drei Monate lang haben die Mitglieder des Naturschutzvereins „Hünxe summt“ kontinuierlich daran gearbeitet.

Der Insekten- und Naturschutzverein „Hünxe summt“ hat sein kleines Refugium für alles, was summt und kreucht, an der Hünxer Skateanlage fertiggestellt. Drei Monate lang haben die Vereinsmitglieder mit professioneller Hilfe durch Gartengestalter Andreas Maurer daran gearbeitet. Aus der vormals schlichten Rasenfläche ist so ein „Biotoppunkt mit insektenfreundlichen Kleinstrukturen“ geworden, wie der Verein es selbst umschreibt: ein Gelände mit Trockenmauer, Sandfläche, insektenfreundlichen Pflanzen.