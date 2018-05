Kolumne Neu In Der Stadtbibliothek : Das letzte Lebensjahr eines Dichterfürsten

Dinslaken Der 1956 geborene Schriftsteller Hans Pleschinski hatte 2013 mit seinem letzten Roman "Königsallee", der eine Episode im Leben Thomas Manns zu einem vielschichtigen Porträt des Literatur-Nobelpreisträgers ausweitete, seinen bisher größten Erfolg erzielt. Sein neues Buch, ein romanhaftes Porträt Gerhart Hauptmanns (1862-1946), ist ein genaues Pendant zum Thomas Mann-Roman. Hauptmann, Erfolgsschriftsteller, Nobelpreis-Träger und Villenbesitzer wie Thomas Mann, rang mit diesem zeitlebens um die deutsche Dichter-Krone - und glaubte sich dabei in seinen letzten Lebensjahrzehnten endgültig als Sieger.

Pleschinskis biographisches Porträt konzentriert sich auf das letzte Kapitel im Leben Gerhart Hauptmanns: auf die schweren Monate vom März 1945 bis zu Hauptmanns Tod am 6. Juni 1946 und rückt in vielen eingestreuten Rückblenden Hauptmanns langes Leben und literarisches Schaffen in den Blick des Lesers.

Gerhart Hauptmann war im März 1945 zur Kur in einem Dresdner Sanatorium und erlebte von dort den verheerenden Bomben-Angriff auf die Stadt. Er reist überstürzt mit Ehefrau Margarete und Dienstpersonal aus Dresden ab und kehrt auf abenteuerlichen Wegen in seine luxuriöse Villa "Wiesenstein" (so auch der Titel des Romans) in Schlesien zurück, um sich dort den Zumutungen des chaotischen Zeitgeschehens zu entziehen - was ihm erstaunlicher Weise auch gelingt. Der 82jährige Dichterfürst ist allerdings gesundheitlich schwer angeschlagen und beginnt, seine engen Kontakte zu den NS-Größen des untergehenden "Dritten Reiches" zu bereuen.

Der gründlich recherchierte biographische Roman besticht durch ein differenziertes Porträt des deutschen Dichterfürsten, mehr aber noch durch die eindringliche Schilderung des Untergangs des alten Schlesiens im Ansturm der Roten Armee und der nachrückenden Polen. Damit war auch Hauptmanns Welt zerbrochen, auch wenn er seinen Besitz in die neue Zeit retten konnte. Die Menschen um ihn herum aber teilten am Ende das Schicksal ihrer Landsleute, und wurden wie diese - wenn sie denn das Kriegsende überlebt hatten - aus ihrer Heimat für immer vertrieben. Eine gelungene Verbindung von historischem Roman und biographischem Porträt, das in der Kritik auf ein sehr wohlwollendes Echo stieß und schon viele Leser fand.



Ronald Schneider

Hans Pleschinski: Wiesenstein. Roman, C. H. Beck Verlag, München: 2018.

