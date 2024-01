Karnevalstrubel und Partystimmung Das erwartet die Jecken an Altweiber in Dinslaken

Die Karnevalssession geht ihrem närrischem Höhepunkt entgegen. Die Jecken können sich freuen: Das Programm für Altweiber, Donnerstag, 8. Februar, in Dinslaken steht. Es beginnt um 11.11 Uhr mit dem traditionellen Sturm auf das Rathaus, auf den sich Bürgermeisterin Michaela Eislöffel schon jetzt freut. „Gemeinsam mit dem Team der Verwaltung werde ich die alte Burg und den Schlüssel zum Rathaus verteidigen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass die weibliche Macht sich an diesem Tag noch einmal in ganz besonderer Weise durchsetzt und die Närrinnen erfolgreich das Rathaus stürmen. Anschließend wird auf dem Altmarkt der Straßenkarneval gefeiert“, so die Verwaltungschefin.