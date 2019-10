Ausschuss berät : Die neue Einteilung der Voerder Wahlbezirke

Voerde Die Bürger der Rheindörfer sollen im Evangelischen Gemeindehaus Götterswickerhamm ihre Stimme abgeben können.

Um die Einteilung der Wahlbezirke in Voerde anlässlich der Kommunalwahlen am 13. September 2020 geht es in der nächsten Sitzung des Wahlausschusses. Der Rat hatte im Juli beschlossen, ab der Wahlperiode 2020 die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2, auf dann 42 zu verringern. Gleichzeitig wurde die Anzahl der Wahlbezirke auf 21 festgelegt. Bislang galt die Regelung von 40 zu wählenden Ratsvertretern und 20 Wahlbezirken. Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses von Juli hat die Voerder Stadtverwaltung nun eine geänderte Einteilung der Wahlbezirke vorgelegt. Die neue Einteilung sieht mit dem Evangelischen Gemeindehaus Götters­wickerhamm ein Wahllokal im Wahlbezirk Rheindörfer vor.