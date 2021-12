Eröffnung in der Dinslakener Altstadt : Das ist die neue „Alte Apotheke“

Inhaberin Antje Lissek im Pavillon, dem Herz des Café-Betriebes. Hier wird’s geschäftig an der Kuchen- und der Kaffee-Bar. Foto: Zehrfeld

Dinslaken In die „Alte Apotheke“ in der Dinslakener Altstadt kommt wieder Leben. „L’Antje Café und Weinbistro“ eröffnet am Vierten Advent. Vorher gibt’s schon einen Nachmittag der Offenen Tür.