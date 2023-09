Unsere Woche: Platz für neues Wohnquartier auf der Trabrennbahn Mit dem Abriss endet eine Ära

Kein Zweifel: Die Umwandlung des Trabrennbahn-Areals am Bärenkamp in ein Wohnquartier stellt für Dinslaken eines der wichtigsten Stadtentwicklungsprojekte für die kommenden Jahre dar. Das gesamte zur Verfügung stehende Gelände ist rund 15 Hektar groß, dort können in unmittelbarer Nähe der Innenstadt bis zu 645 neue Wohneinheiten entstehen. Wohnungen, die die Kommune dringend benötigt, denn auch in Dinslaken ist Wohnraum – besonders bezahlbarer – längst knapp geworden. Zudem ist die Anzahl der Flächen im Stadtgebiet, die sich für Wohnbebauung in größerem Umfang eignen, wie beispielsweise das Grundstück der ehemaligen Glückauf-Schule in Lohberg, überschaubar. Weil sich an der Mangelsituation auf absehbare Zeit nichts gravierend ändern wird, ist der Wohnungsneubau wichtig.