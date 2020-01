Vorverkauf läuft : Lukas Graham kommt zum Fantastival ins Burgtheater

Dinslaken Die dänische Band Lukas Graham kommt zum Fantastival. Mit Musik für Herz und Hirn, irgendwo zwischen Pop, Soul und Funk tritt sie am Samstag, 18. Juli, im Burgtheater auf.

Bekannt wurde das Trio durch den Song „Drunk in the Morning“, es folgten Songs wie „7 Years“, „Mama said“ oder „Love someone“. Lukas Graham erzählt Geschichten von Liebe, Verlust, Hoffnung und Schmerz. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf der Fantastival-Website zum Preis von 49,90 Euro (zuzüglich Gebühren) erhältlich.

Das Fantastival findet vom 17. bis 25. Juli statt. Tickets gibt es für Jethro Tull am 19. Juli, Die Junge Sommernacht der Klassik am 21. Juli, Thekentratsch am 23. Juli und Max Mutzke am 24. Juli. Das Konzert mit Gentleman und die Sommernacht des Musicals sind bereits ausverkauft.