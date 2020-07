28-Jähriger verfolgt Verdächtigen : Dinslakener verjagt vermummten Einbrecher

Dinslaken Verdächtig kam einem 28 Jahre alten Dinslakener ein Unbekannter vor, den er nachts auf dem Anettenweg beobachtete. Wenig später versuchte der Verfolgte in eine Wohnung einzubrechen.

Ein 28-jähriger Dinslakener hat in der Nacht zu Donnerstag auf dem Anettenweg einen Einbrecher verjagt. Gegen 2.30 Uhr bemerkte der junge Mann, der zu Fuß unterwegs war, einen Unbekannten, der ihm verdächtig vorkam. Der Mann, dessen Gesicht mit einem Schal vermummt war, schaute sich häufig um. Der 28-Jährige verfolgte den Unbekannten. Gegen 2.45 Uhr beobachtete der Verfolger, wie der Vermummte in das Erdgeschoss eines Wohnhauses am Anettenweg einzudringen versuchte, indem er die Rolllade des Fensters hochdrückte.