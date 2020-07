15 Infektionen in Moers festgestellt : 24 neue Corona-Fälle sind übers Wochenende im Kreis Wesel registriert worden

15 Infektionen in Moers festgestellt

Kreis Wesel Neue Corona-Fälle gibt es erneut vor allem in Moers: 15 nachgewiesene Infektionen sind dort übers Wochenende hinzugekommen. Insgesamt sind 24 neue Fälle bekannt. 159 Menschen sind derzeit kreisweit in Quarantäne.

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Wesel ist übers Wochenende erneut deutlich angestiegen. Es gibt 24 neue Fälle. 15 davon wurden in Moers registriert, vier in Rheinberg, jeweils ein oder zwei zudem in Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Wesel.