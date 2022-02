Unangemeldete Versammlung in Dinslaken : „Corona-Spaziergänger“ werden immer aggressiver

Dinslaken Unangemeldeter Corona-Aufzug: 17 Verstöße gegen die Maskenpflicht, fünf Strafanzeigen. Polizisten wurden bedroht und angegriffen, Auto sollte beschädigt werden.

„Aggressiv“ haben sich nach Angaben der Polizei und des Ordnungsamtes viele Teilnehmer des „Corona-Spaziergangs“ am Montagabend in Dinslaken verhalten. Die Polizistinnen und Polizisten sowie die Beamten des Ordnungsamtes stellten mehrere Verstöße bei dem erneut nicht angemeldeten Aufzug fest. Das Ordnungsamt ahndete 17 Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Ein polizeibekannter 31-jähriger Mann aus Düsseldorf, der keine Maske trug, schrie Polizeibeamte bei der Kontrolle mit den Worten „Bald werden auf Demos auch wieder Polizeibeamte erschossen, wie die zwei in Rheinland-Pfalz“ an. Den 31-Jährige nahmen die Beamten in Gewahrsam und erstatteten Anzeige gegen ihn.

Auch in mehreren Städten und Gemeinden fanden am Montag in den Abendstunden wieder unangemeldete, aber auch angemeldete „Corona-Spaziergänge“. Die in Moers, Rheinberg, Xanten und Alpen verliefen ohne besondere Zwischenfälle.