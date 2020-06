Besucher sollen weiter auf Abstand bleiben : Corona-Lockerungen – Dinslakens Kino bleibt vorsichtig

Dinslaken Die weitgehenden Lockerungen, die in Nordrhein-Westfalen ab Montag umgesetzt werden, gehen den Betreiberinnen des Lichtburg-Centers zu weit. Inihrem Kino wollen sie die Leute weiter auf Abstand zueinander halten.

Das Kino in Dinslaken erlegt sich eigene Corona-Schutzregeln auf. Die weitgehenden Lockerungen, die in Nordrhein-Westfalen ab Montag umgesetzt werden, gehen den Betreiberinnen des Lichtburg-Centers zu weit. „Das ist mir zu gefährlich“, sagt Heike Grießer, eine der beiden Chefinnen: Sie wolle nicht erleben, dass jemand sich in ihrem Kino ansteckt.

In der Lichtburg will man die Leute weiter auf Abstand zueinander halten. „Wir hatten bisher jede zweite Reihe gesperrt und unser System so eingerichtet, dass immer, wenn jemand gebucht hat, direkt drei Plätze daneben gesperrt werden“, erklärt Heike Grießer. Dieses Konzept soll nun leicht gelockert werden. Es sollen nämlich wieder Plätze in jeder Reihe buchbar sein. Aber es sollen dann rund um diese belegten Sitze herum jeweils drei Plätze frei bleiben: davor, dahinter und daneben. „Ich hoffe, dass wir damit auf eine Auslastung von zirka 50 Prozent kommen“, sagt Heike Grießer. Die Regelung sollte sich nach dem derzeitigen Andrang auch problemlos umsetzen lassen. „Abweisen müssen wir zur Zeit niemanden. Die Leute sind sehr zurückhaltend“, so Grießers Erfahrung. „Wenn wir in diesem und im nächsten Monat auf diese 50 Prozent Auslastung kommen, wäre ich schon zufrieden.“