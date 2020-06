Zeichen der Wertschätzung : 10.000 Schutzmasken für Dinslaken

Der Vorstand der Assoziation der Überseechinesen aus Qingtian übergab den Stadtwerken 10.000 Schutzmasken. Diese werden in den nächsten Tagen an Dinslakener Einrichtungen verteilt. Foto: SD

Dinslaken Eine Gruppe der Überseechinesen aus Qingtian übergab am vergangenen Mittwoch bei den Stadtwerken eine Spende, die für die Dinslakener Bevölkerung gedacht ist. Verteilt werden die Masken an soziale und kommunale Einrichtungen.

Das Engagement der Stadtwerke Dinslaken in China und die daraus resultierenden guten Beziehungen der Kommune zu dem Land in Fernost sprechen sich herum. Am vergangenen Mittwoch überreichte der Vorsitzende der Assoziation der Überseechinesen aus Qingtian in Deutschland, Chenming Lai, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke Dinslaken, Bürgermeister Michael Heidinger, und dem Stadtwerke-Geschäftsführer Josef Kremer 10.000 Schutzmasken zur Begrenzung der Ausbreitung des Coronavirus als Spende.