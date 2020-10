Voerde/Dinslaken/Hünxe : Corona: Kita in Voerde zu, ein Fall an Grundschule Lohberg

Voerde/Dinslaken/Hünxe Die Kita am Park in Friedrichsfeld ist wegen Corona geschlossen. An der Grundschule Lohberg gab es einen Fall in der dritten Klasse, etwa 30 Schüler und fünf Lehrkräfte sind in Quarantäne.

An der Grundschule in Dinslaken-Lohberg und an der der Evangelischen Integrativen Kita Am Park in Friedrichsfeld gibt es Corona-Fälle. In der Kita wurde eine Person aus dem Erzieherteam positiv auf das Virus getestet. Die Einrichtung ist bis auf weiteres durch das Gesundheitsamt geschlossen. An der Gemeinschaftsgrundschule in Lohberg wurde ein Kind aus der dritten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet. Etwa 30 Kinder und fünf Lehrkräfte sind nun in Quarantäne.

Über das Wochenende ist die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Wesel mit 45 neuen Fällen drastisch angestiegen. In zwölf der 13 Kommunen wurden Neuinfektionen registriert, allein 16 in Dinslaken, drei in Voerde und eine in Hünxe.

Im restlichen Kreisgebiet gab es übers Wochenende neun neue Fälle in Moers, vier in Kamp-Lintfort, jeweils drei in Wesel und Xanten, zwei in Rheinberg, jeweils eine in Alpen, Hamminkeln, Neukirchen-Vluyn und Schermbeck. Über den gesamten Zeitraum der Pandemie kommt der Kreis Wesel nun auf 1458 bestätigte Diagnosen.

(RP)