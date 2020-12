Kostenpflichtiger Inhalt: Die meisten Gemeinden in der Region verzichten auf Zusammenkünfte : Corona kippt Weihnachtsgottesdienste

Leere Kirchenbänke in der Pandemie. Ob sie sich zu Weihnachten mit Gläubigen füllen dürfen oder nicht, darüber ringen viele Gemeinden mit sich. Hier in St. Vincentius Dinslaken wird es keine Präsenzgottesdienste geben. Foto: Zehrfeld

Voerde/Dinslaken In den katholischen Kirchen in Voerde wird es noch Weihnachtsgottesdienste und Christmetten geben. In Dinslaken hat man sich dagegen entschieden. Auch evangelische Gemeinden verzichten auf Zusammenkünfte.