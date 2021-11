Eine Einrichtung der Caritas : Kita St. Johannes ist wegen Corona geschlossen

Dinslaken-Eppinghoven Drei Mitarbeiter der Kindertagesstätte sind betroffen. Das Gesundheitsamt des Kreises Wesel verfügte deshalb Schließung der Einrichtung.

Die Caritas-Kindertagesstätte (Kita) St. Johannes in Eppinghoven ist auf Weisung des Kreis-Gesundheitsamtes wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden. Drei Mitarbeiteter Mitarbeitende der Kita sind positiv auf das Virus getestet worden, wie Caritasdirektor Michael van Meerbeck am Donnerstag erklärte. Kinder und Erzieher dürften sich nach 5 Tagen freitesten. Die aktuelle Corona-Entwicklung mit den hohen Inzidenzen bereitet dem Caritas-Chef Sorgen. Er würde sich wegen der hoher Neuinfektionszahlen wünschen, dass diejenigen, die als Besucher in Caritaseinrichtungen, wie Altenheime kommen, oder die Beratungsangebote nutzen, dies nur mit einem gültigen Corona-Test machen. Zudem appelliert van Meerbeck an diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, sich gegen Corona impfen zu lassen, um sich und andere, wie Senioren und Kinder, zu schützen.