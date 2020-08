Kindergarten bleibt zwei Wochen geschlossen : Corona-Fall im Pauluskindergarten Voerde

Voerde Das Gesundheitsamt hat den Pauluskindergarten in Voerde für 14 Tage geschlossen. Eine Erzieherin wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Eine Erzieherin des Katholischen Familienzentrums Voerde – Pauluskindergarten ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurden der Kindergarten und das Familienzentrum am Donnerstag in Absprache mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul durch das Gesundheitsamt für 14 Tage geschlossen, wie der Kreis Wesel am späten Donnerstagnachmittag mitteilt.