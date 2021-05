Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar „Unsere Woche“ : Corona in Dinslaken – Schlecht informiert sein ist gefährlich

Ein Einzelschicksal in der Pandemie: Ein Patient mit einem schweren Covid-19-Verlauf wird im Krankenhaus behandelt (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Meinung Dinslaken Während im ganzen Land diskutiert wird, wie man Menschen in ärmeren Stadtvierteln besser schützen kann, wie man Menschen trotz Sprachbarrieren richtig ins Boot holen kann, kommt Dinslaken nicht in die Puschen. Dabei gäbe es jetzt so viel Rückenwind dafür. Ein Kommentar.