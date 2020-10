Pandemie in Dinslaken, Voerde, Hünxe : Corona-Fälle in mehreren Einrichtungen in Dinslaken

Corona-Fälle in mehreren Einrichtungen in Dinslaken

Pandemie in Dinslaken, Voerde, Hünxe

Dinslaken Der Inzidenzwert für die Stadt Dinslaken ist am Mittwoch auf 73,9 gestiegen. Ein Altenpflegeheim, ein Kindergarten und eine Behinderteneinrichtung sind betroffen.

Fünf Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Mittwochmittag für Dinslaken gemeldet. Damit stieg der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Stadt auf 73,9.

Mehrere Institutionen in der Stadt waren von neuen Fällen betroffen. So wurden in der Albert-Schweitzer-Einrichtung für Behinderte jeweils eine Person aus den Reihen der Mitarbeiter und der Bewohner positiv auf das Virus getestet. Eine Arbeitsgruppe des Hauses steht nun unter Quarantäne, wie das Gesundheitsamt meldet.