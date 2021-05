Kostenpflichtiger Inhalt: Sozialpsychiatrisches Zentrum : 30 Prozent mehr Hilferufe im Corona-Jahr in Dinslaken

Martina Kröber ist die Leiterin der „Gemeindepsychiatrischen Dienste“ innerhalb des Caritasverbands. Zum Beginn der Pandemie gab es wohl erstmal eine „Schockstarre“ bei den Menschen, blickt sie zurück. Aber zum Sommer 2020 hin gab es immer mehr Anfragen, und auch jetzt nehmen diese wieder spürbar zu. Foto: Zehrfeld

Dinslaken In 2020 gab es viel mehr Anfragen bei der Anlaufstelle der Caritas, an die sich Menschen in seelischer Not wenden können. Viele psychisch keineswegs labilen Menschen sagten irgendwann: „Ich komm’ gar nicht mehr klar.“