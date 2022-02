Zwei Proben pro Woche : Corona auf der Spur: Kläranlage Dinslaken nimmt an EU-Projekt teil

Als eine von drei Anlagen in Nordrhein-Westfalen nimmt die Kläranlage Dinslaken an dem Projekt teil. Foto: EGLV

Dinslaken Der Lippeverband stellt Proben zur Verfügung. Der Nachweis der Viren lässt Rückschlüsse auf Infektionen innerhalb eines Einzugsgebietes zu.

Die Kläranlage Dinslaken des Lippeverbandes nimmt als eine von 20 Standorten deutschlandweit am EU-Projekt „Systematische Überwachung von Sars-CoV-2 im Abwasser“ teil. Dabei wurde sie als eine von drei Kläranlagen in NRW ausgewählt. Zwei Mal in der Woche wird eine Probe des Abwassers genommen und auf Rückstände von Corona-Viren untersucht. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt im Kreis Wesel , dem Robert-Koch-Institut (RKI) und den restlichen Projektteilnehmern arbeitet der Wasserwirtschaftsverband daran, eine Infrastruktur zur Auswertung der Abwasser-Analysen zu errichten.

Durch den Nachweis der Viren lassen sich Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen innerhalb eines bestimmten Einzugsgebietes ziehen. Die Wasserwirtschaft kann so einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Pandemien leisten. Die Kläranlage Dinslaken ist für das Nachweisverfahren besonders geeignet: Nahezu das gesamte Abwasser der Stadt wird in einem dreistufigen Reinigungsverfahren dort geklärt. Täglich kommen rund 10.000 Kubikmeter Abwasser an der Kläranlage an, was umgerechnet einer Menge von rund 65.000 Einwohnern entspricht – Gewerbe- und Industriebetriebe inkludiert.