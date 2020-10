Angebot in Hünxe : Netzwerk „Miteinander – Füreinander“ bietet Hilfe an

Netzwerk „Miteinander – Füreinander“ bietet Hilfe an

Angebot in Hünxe

Die Ehrenamtlichen vom Netzwerk kaufen ein, was benötigt wird (Symbolfoto). Foto: dpa/Olivia Ranta

Hünxe Wenn Menschen wegen Corona das Haus nicht verlassen dürfen oder können: Knapp 50 Helferinnen und Helfer haben sich in Hünxe und Bruckhausen gemeldet und stehen für Hilfsanfragen bereit.

„Wir sind weiterhin ansprechbar und wollen helfen“, erklären Jacqueline Giese und Jan Scholte-Reh vom Hilfsnetzwerk „Miteinander Füreinander“ in Dörfern Hünxe und Bruckhausen. Mit Blick auf die derzeit rasant steigenden Corona-Fälle im Kreis Wesel weisen die beiden auf das Angebot der ehrenamtlichen Hilfsnetzwerke hin: Menschen, die das Haus nicht verlassen dürfen, weil sie sich in Quarantäne befinden oder zur Risikogruppe gehören, sollen so bei alltäglichen Besorgungen für das Notwendige zum Überleben unterstützt werden.