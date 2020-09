Quarantäne für 42 Kinder und Erwachsene verhängt : Corona-Fall an der Voerder Janusz-Korczak-Schule

Bei einer Frau wird für einen Corona-Test ein Abstrich genommen (Symbolfoto). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Dinslaken/Voerde In Dinslaken konnte das Gesundheitsamt einen weiteren Fall dem Clustergeschehen zuordnen, das nach einer großen Hochzeit in Venlo aufgetreten ist.

In der Kindertagesstätte St. Elisabeth im Düppelpunkt in Dinslaken wurde, wie berichtet, eine Gruppe aufgrund einer positiv getesteten Erzieherin, die außerhalb des Kreises Wesel wohnt, unter Quarantäne gestellt. Weitere fünf Erzieherinnen wurden als Kontaktpersonen ermittelt und ebenfalls häuslich isoliert, wie der Kreis Wesel am Dienstag mitteilt. Erzieherinnen und Eltern wurden vom Gesundheitsamt auf bestehende Testmöglichkeiten hingewiesen.

Seit vergangenem Montag, 28. September, ist ein Corona-Fall im Kreis Wesel hinzugekommen, den das Gesundheitsamt dem Clustergeschehen in Dinslaken zugeordnet hat. Bisher sind insgesamt 32 nachgewiesene Corona-Fälle aus dem Kreis diesem Cluster zugeordnet worden. 27 dieser Personen wohnen in Dinslaken, fünf kommen aus Moers. Das Clustergeschehen ist nach einer großen Hochzeitsfeier in Venlo aufgetreten.

An der Janusz-Korczak-Schule in Voerde wurde eine Erzieherin ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt wurde für rund 35 Kinder und sieben Erzieherinnen und Erzieher Quarantäne angeordnet, wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt. Auch hier wurden die betroffenen Personen an der Schule auf bestehende Abstrichmöglichkeiten hingewiesen. Für die übrigen Schüler und Lehrer läuft der Schulbetrieb unter den aktuellen Hygienevorgaben weiter.

(RP)