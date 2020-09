Wegen Corona-Cluster in Dinslaken : Lohberger Wochenmarkt fällt aus

Samstag findet kein Wochenmarkt in Lohberg statt. Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Kreis Wesel Kein Markt am Samstag in Lohberg: Die Stadt Dinslaken gibt als Grund das Corona-Cluster nach der Hochzeitsfeier an. Bis Mittwoch gab es 18 Corona-Fälle in Dinslaken, die mit der Feierlichkeit zu tun hatten.

Der Lohberger Wochenmarkt wird am kommenden Samstag, 26. September, ausfallen. Das hat am Mittwoch der corona-bedingt tagende Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Dinslaken unter Leitung von Bürgermeister Michael Heidinger entschieden. Anlass ist das Clustergeschehen in Lohberg, über das das Gesundheitsamt des Kreises Wesel Anfang der Woche informiert hatte.

Bis jetzt wurden von 64 ermittelten und mittlerweile getesteten Personen aus dem Kreis Wesel, die am 6. September an einer Hochzeitsfeier in Venlo teilgenommen hatten, 22 positiv auf das Corona-Virus getestet. Hiervon wohnen 18 in Lohberg, die übrigen vier stammen aus Moers. An der Feier hatten insgesamt über 100 Gäste, die überwiegend aus Dinslaken und Duisburg stammen, teilgenommen. Die Stadt Dinslaken und der Kreis Wesel gehen davon aus, dass es bereits zu weiteren Infektionsketten gekommen ist. Kreis und Stadt Dinslaken werden die Entwicklung genau beobachten, wie die Kommune mitteilt. Bereits am Montag hat die Stadt Dinslaken den Bereitschaftsgrad ihrer Ordnungskräfte erhöht, um umgehend reagieren zu können, wo es nötig werden sollte.

(RP)