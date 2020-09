Corona-Cluster in Dinslaken : Rotes Kreuz richtet Teststation in Lohberg ein

Dinslaken Ab Montag gibt es eine Abstrich-Station in Lohberg. Gute Nachricht von Kitas: Alle Ergebnisse der anberaumten Reihentestung sind negativ. Die Stadt bittet dringend darum, Risiken bei der anstehenden Schul-Anmeldung zu vermeiden.

Wegen des Corona-Clusters in Dinslaken wird das Deutsche Rote Kreuz in der kommenden Woche eine Corona-Teststation in Lohberg einrichten. Das teilt die Stadt Dinslaken mit. Am Montag, 28. September, und am Donnerstag, 1. Oktober, stehen dazu von jeweils 9 bis 12 Uhr Räume im Ledigenheim zur Verfügung. Das Abstrich-Angebot ist kostenlos und richtet sich speziell an Menschen, die an Hochzeiten wie der in Venlo teilgenommen haben oder die an Krankheitssymptomen leiden und bislang keinen Arzt aufgesucht haben – und, bei denen bislang noch kein Abstrich vorgenommen worden ist.