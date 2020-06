Fleischverarbeitung und Landwirtschaft : Corona – auch Betriebe in Dinslaken werden kontrolliert

Corona – auch Betriebe in Dinslaken werden kontrolliert

Das Ortsschild von Dinslaken: Die Stadt hat Betriebe in ihrem Gebiet im Blick. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Ansässige Fleischerei- und Schlachtbetriebe wurden bereits durch die Kreisgesundheitsbehörde kontrolliert. Aktuelle Erkenntnisse liegen der Stadt noch nicht vor.

Angesichts des Corona-Ausbruchs bei einem Dönerfleischproduzenten in Moers hat die Stadt Dinslaken die Situation hiesiger Betriebe ebenfalls im Blick. „Die in Dinslaken ansässigen Fleischerei-/ Schlachtbetriebe wurden bereits nach den ersten Fällen durch die Kreisgesundheitsbehörde kontrolliert“, teilt Stadtsprecher Marcel Sturm mit. Aktuelle Erkenntnisse liegen der Stadt danach noch nicht vor. „Der zuständigen Kreisgesundheitsbehörde sind die vier hier ansässigen Betriebe bekannt.“

Aufmerksamkeit richtet sich aber nicht nur auf Firmen, die Fleisch verarbeiten. Auch landwirtschaftliche Betriebe, die in größerer Zahl Erntehelferinnen und -helfer beschäftigen und häufig auch unterbringen, müssen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Beschäftigten zu schützen.

„Ganz aktuell haben wir am 23. Juni im Rahmen der Kontrollen nach der Corona-Schutzverordnung ein Feld hinsichtlich der dort eingesetzten Erntehelfer überprüft“, teilt dazu die Stadt Dinslaken mit. „Bei unserer Kontrolle wurden acht Erntehelfer vorgefunden, die Abstände wurden eingehalten. Was auf dem Feld fehlte, war eine Toilette, da die Erntehelfer ein WC in der Nähe benutzen sollten.“ Die Stadt habe die Vorgabe erteilt, auf dem Feld eine mobile Toilette aufzustellen und außerdem auch Desinfektionsmittel bereitzustellen. „Das werden wir entsprechend nachkontrollieren.“ Die Unterbringung der Saisonarbeiter befinde sich nicht im Dinslakener Stadtgebiet, deshalb könne die Stadt diese nicht ebenfalls prüfen.