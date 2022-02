Corona : Apotheken in Dinslaken sammeln Impf-Anfragen

Impfen in der Apotheke (Symbolbild): Es gibt ein weiteres niederschwelliges Angebot, sich gegen Covid zu schützen. Foto: obs/ABDA

Dinslaken Die meisten Menschen, die eine Corona-Impfung wollen, sind inzwischen versorgt. Trotzdem erreicht das neue Impf-Angebot in den Apotheken immer noch ein paar Leute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Corona-Impfen in Apotheken läuft mit verhaltenem Zuspruch an. „Mau“ sei die Nachfrage, sagt Apotheker Lukas Heuking aus Hiesfeld. Den Impfstoff hat er schon da. Ein einziges Fläschchen Biontech hat er bestellt und sammelt jetzt Anfragen, um es zu verbrauchen: Es kann ja nicht angebrochen liegen bleiben. Also müssen erstmal genügend Abnehmer zusammenkommen. Vermutlich organisiert er für sie einen Sammel-Impftermin Ende der Woche.

Die Impfkampagne hätte schneller vorangehen können, „hätte man uns früher eingebunden“, kritisiert Lukas Heuking und blickt zurück: „Im Dezember, als das Thema aufkam, war die Nachfrage riesig.“ Da hätte er locker an einem Samstag 150 Leute immunisieren können, schätzt er. Doch jetzt, wo die Apotheken wirklich loslegen können, gebe es kaum noch Bedarf. „Man kann ja fast an jeder Ecke eine Impfung kriegen.“ Die meisten Interessierten seien wohl inzwischen versorgt.

Er vermutet, dass auch in den kommenden Wochen nicht mehr als zehn bis höchsten 20 Anfragen pro Woche kommen werden.

Das Impfen in Apotheken wird kontrovers diskutiert. Das war so, als in einem Modellprojekt die Möglichkeit zur Grippe-Impfung eingeführt wurde, und nun bei Covid ist es erneut der Fall. Für Werner Heuking, Sprecher der Dinslakener Apotheken, ist das durchaus nachvollziehbar. „Es ist eine grundsätzliche Frage, ob Apotheken langfristig in einen medizinischen Bereich einsteigen, der ihnen nicht ,zusteht‘, aber den sie ,können‘“, sagt er.

Er findet jedoch: Nicht nach dem Wunsch der Apotheken gehe es hier, sondern nach dem Wunsch der Gesellschaft. Ziel der Impfangebote in Apotheken sei es jetzt bei Covid wie bereits bei der Grippe, einer Impfkampagne zu größerem Erfolg zu verhelfen. Zum Beispiel, weil es Menschen gibt, die den Besuch in der Arztpraxis scheuen, die es aber unkompliziert finden, in der Apotheke vorbeizuschauen. Wenn die Gesellschaft also rufe, „dann muss jeder, der befähigt ist, bereitstehen“, so Heuking. Das sei eine politische und eine ethische Frage. Man wollen Ärzten nichts wegnehmen, betont er. „Nur ergänzend beeitstehen, um eine moralische verflichtung gegenüber der Gesellschaft einzulösen.“

(szf)