Was in Dinslaken nicht auf dem Stundenplan steht : „Lost in IBAN“ und andere coole Workshops für junge Menschen

Die Workshops sind kostenfrei und finden im ND-Zentrum statt. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Ab 29. November im ND-Jugendzentrum: Was Jugendliche bewegt und nicht auf dem Stundenplan steht. Die Workshops befassen sich mit erster Liebe, der ersten eigenen Wohnung und Probleme mit den Eltern.

„Canna’ bis der Arzt kommt“, „Lost in IBAN, Dispo und Co.“, „Abenteuer Liebe – und danach? – coole Begriffe für wichtige Themen. Alltägliches, was Jugendliche bewegt, aber nicht auf dem Lehrplan in der Schule steht. „Genau aus diesem Grund bieten wir vom 29. November bis 9. Dezember zu diesen und fünf weiteren Schwerpunkten Workshops an“, erklärt Annelie Giersch von der Diakonie des Evangelischen Kirchenkreises Dinslaken.

In vielen alltagsrelevanten Bereichen werden junge Menschen alleingelassen, sagt Giersch. Sei es beispielsweise beim Thema Finanzen, Stress mit den Eltern oder der Suche nach der ersten eigenen Wohnung. „Damit wir die Kurse anbieten können, haben wir uns bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt im Oktober um Fördermittel beworben und diese sofort bewilligt bekommen“, berichett die Sozialarbeiterin.

Dann wurde sofort losgelegt, Kursthemen, Ort und Zeiten festgelegt. „Es machen viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen der Diakonie mit. Sonst hätten wir dies in so kurzer Zeit nicht stemmen können“, berichtet Annelie Giersch. Die Stiftung fördert aktuell unter anderem Projekte, die jungen Menschen helfen, nach den Lockdowns wieder in den Alltag zu finden.

Folgende Workshops werden angeboten: „Berufliche Zukunft - wie pack‘ ich an? (29. November)“, „Vertraust du Dir?“ (30. November), „Abenteuer Liebe – und danach?“ (1. Dezember), „Endlich eigene Wohnung“ (2. Dezember), „Durchblick im Behörden-Dschungel“ (6. Dezember), „Lost in IBAN, Dispo und Co.“ (7. Dezember), „Sind deine Eltern auch mal erziehungsschwierig?“ (8. Dezember), „Canna‘ bis der Arzt kommt“ (9. Dezember). Alle Kurse finden von 16.30 bis 20.30 Uhr im ND-Jugendzentrum Dinslaken, Beethovenstraße 6, in Dinslaken statt. Das Angebot ist kostenlos. Die Verpflegung ist inbegriffen. Zudem bekommen die Teilnehmer noch Give Aways.