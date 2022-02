Auf dem Marktkauf-Parkplatz : Container-Rettungswache Voerde nimmt Betrieb auf

Bürgermeister Dirk Haarmann, Landrat Ingo Brohl und Bürgermeisterin Michaela Eislöffel mit zwei Mitarbeitenden der Rettungswache Voerde. Foto: kw/kreis wesel

Voerde Die Wache steht auf dem hinteren Teil des Marktkauf-Parkplatzes. Sie deckt das gesamt Voerder Stadtgebiet und das Gewerbegebiet Bucholtwelmen ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Landrat Ingo Brohl hat im Namen des Kreises Wesels als Träger des Rettungsdienstes die Container-Rettungswache in Voerde offiziell in Betrieb genommen. Aufgrund der pandemischen Lage fand die offizielle Eröffnung am Montag im kleinen Kreis mit Michaela Eislöffel, Bürgermeisterin der Stadt Dinslaken, deren Mitarbeitende die Rettungswache betreiben, und Dirk Haarmann, Bürgermeister der Stadt Voerde, statt.

Der Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Wesel, der zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, sieht eine Rettungswache in Voerde vor. Um die Zeit bis zur Errichtung einer dauerhaften Rettungswache an einem möglichst optimalen Standort zu verkürzen, ist nun vorübergehend eine Container-Rettungswache auf dem Marktkauf-Parkplatz in Betrieb.

Die Containerrettungswache steht im hinteren Teil des Parkplatzes an der Straße „Kleiner Kiwitt“ auf einer Fläche von etwa 20 Mal 25 Meter. Hier steht ein Rettungstransportwagen (RTW) mit der entsprechenden Fahrzeughalle und den Sozial- und Funktionsräumen, die für die Rettungsdienst-Mitarbeitenden, die dort 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche ihren Dienst versehen, erforderlich sind.

„Die Einrichtung der Rettungswache als Interims-Containerwache ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans, um die rettungsdienstliche Versorgung im Kreis Wesel zu optimieren“, sagte Landrat Ingo Brohl.

Pandemiebedingt habe sich die Umsetzung der Containerrettungswache leider etwas verzögert. Nun freue er sich umso mehr, dass sie nun endlich ganz offiziell in Betrieb genommen werden könne.

Bereits seit Mitte Januar deckt die Wache das gesamte Stadtgebiet Voerde sowie das Gewerbegebiet Bucholtwelmen ab. Bis zur Inbetriebnahme der Containerrettungswache war bereits seit dem 1. Oktober 2020 tagsüber ein RTW am Feuerwehrgerätehaus an der Bahnhofstraße in Voerde stationiert, um die Planungsphase zu überbrücken.