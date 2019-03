95 Prozent Zustimmung: Wie eine Reinigung auf Plastik verzichtet

Dinslaken „Mit oder ohne Verpackung?“ Das fragt die Cityreinigung von Ralf und Tanja Suchomel, um Kunststoffmüll zu reduzieren. Eine Frage, die sich lohnt. Etwa 95 Prozent aller Kunden ziehen mit.

Zwischen dicken Daunenjacken, karierten Hemden, dunklen Anzughosen und Sakkos hängt nur ein Kleidungsstück in einer durchsichtigen Plastikhülle an der Kleiderstange. Ein völlig neues Bild in der Cityreinigung von Ralf und Tanja Suchomel Am Neutor. Das Geschäft in der Dinslakener Innenstadt besteht seit 36 Jahren. Seit Januar fragen die Inhaber ihre Kunden gezielt, ob eine Verpackung der gereinigten Wäsche gewünscht sei – mit dem Ergebnis, dass die meisten darauf verzichten, der Umwelt zuliebe.