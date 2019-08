Hier Stadtverkehr, dort weite Strecken : Sichere Wege für Stadt- und Landkinder

Jetzt geht es wieder zur Schule. Auch Erstklässler sollten den Weg am besten zu Fuß bewältigen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Dinslaken/Voerde/Hünxe Kinder sollen sicher zur Schule kommen. Je nachdem, wo Familien leben und wie die Schule liegt, gibt es aber ganz unterschiedliche Problemlagen – in Dinslaken andere als im ländlichen Hünxe. Hier sind Tipps und Lösungsansätze.

Laufen ist besser als (motorisiert) fahren. Das gilt ganz generell für den Schulweg, auf den sich die Kinder mit dem Beginn des neuen Schuljahres jetzt wieder machen. Damit die jüngsten Verkehrsteilnehmer sicher unterwegs sind, gibt es je nach Situation der Familien und der Gemeinden Unterschiedliches zu beachten.

In der Stadt

Info Landesverkehrswacht bietet Info-Blatt an Tipps Die Landesverkehrswacht bietet ein Merkblatt für Eltern. Es findet sich im Internet über die Seite www.landesverkehrswacht-nrw.de/angebote/schule Elterntaxi Laut Statistik werden über 40 Prozent der Grundschüler mit dem Auto gebracht.

In Dinslaken bekommen es viele Schulkinder gleich mit dem Stadtverkehr zu tun. Bestimmte „Problemstellen“ gebe es nicht, erklärt Stadt-Sprecher Marcel Sturm: Es hänge immer vom individuellen Schulweg ab. Die Stadt sei mehr unterwegs, um etwa das Parken auf Gehwegen oder an unübersichtlichen Straßenstellen zu ahnden. Die Sichtbehinderungen können gefährlich werden. Es wird auch im Bereich von Schulen mehr geblitzt. Leider seien die Verkehrssünder oft gerade die Eltern selbst, „die ,mal eben’ ihr Kind zur Schule bringen möchten, wobei dann des Öfteren auch die Einsicht fehlt, einen Verstoß begangen zu haben“, bemängelt Sturm. Er rät: Eltern sollten für den Weg genug Zeit einkalkulieren.

Weite Wege auf dem Land

Ab zwei Kilometern Distanz haben Grundschüler das Recht auf eine Beförderung zur Schule. In Hünxe ist das ein häufiger Fall, dort werden Schulbusse eingesetzt. Deren Fahrtrouten können nach Bedarf angepasst werden, und man kann Rücksicht auf Härtefälle nehmen, erklärt Klaus Stratenwerth von der Gemeinde. Wohnen Familien beispielsweise knapp unter der Zwei-Kilometer-Grenze, „und der Bus fährt aber sowieso da lang, dürfen die Kinder trotzdem einsteigen“. Auch gehe man auf besondere Bedingungen ein. So zum Beispiel in Bruckhausen: Der Ort wird durch die Dinslakener Straße geteilt. „Die Kinder, die aus der Brömmenkampsiedlung kommen, hätten im Grunde keinen Anspruch auf einen Schulbus. Aber wir nehmen sie trotzdem mit, damit sie die Straße nicht queren müssen.“

Elterntaxi wird nicht gern gesehen

Beinahe alle Städte und Schulen sehen „Elterntaxis“ mit großer Sorge. Es ist gefährlich, wenn viele Menschen ihre Kinder morgens eilig im Auto vor der Schule absetzen und Schüler dazwischen herumlaufen. Die Gemeinde Hünxe gestaltet gerade die Anfahrt-Situation beim Parkplatz am Schulzentrum neu. „Wir versuchen, die Autos davor in so eine Art Kreisverkehr zu leiten – wir haben eine Bring-Zone eingerichtet“, erklärt Klaus Stratenwerth von der Gemeinde. Zugleich werden die Kinder um den Gefahrenbereich herum geleitet.

Autostrecken „abkürzen“

Ist die Autofahrt nicht zu vermeiden, so müssen Eltern ihre Kinder dennoch nicht bis in den Pulk vor der Schule kutschieren. Sie können die Kleinen an sicherer Stelle in angemessener Entfernung absetzen. „So können sie die letzten Meter zu Fuß gehen und es entsteht kein Stau vor dem Schulgebäude“, erklärt dazu die Landesverkehrswacht.

Gute Lösung: Schülerlotsen

Für ganz viel Sicherheit sorgen Schülerlotsen. Zum Beispiel in der Stadt Voerde: Da steht einer im Bereich der Hol- und Bringzone, die 2015 an der Erich-Kästner-Schule eingerichtet wurde. „Da hat man sehr gute Erfahrungen mit gemacht“, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem ist eine Schülerlotsin an der Friedrichsfelder Straße in Höhe der Fußgängerunterführung an der Rönskenstraße postiert. Natürlich ist das aufwändig, das Angebot steht und fällt mit den Ehrenamtlichen, die sich der Aufgabe widmen.

Laufgemeinschaften, Fahrrad oder Tretroller

„Laufbusse“ können Freude machen. Dabei gehen Kinder den Schulweg gemeinsam, und im Laufe des Weges stoßen an vorher verabredeten „Haltestellen“ weitere dazu. Fahrrad oder Tretroller können praktisch sein, wenn die Wege zum Laufen doch zu weit sind. Aber Vorsicht: Kinder müssen sich sicher auf dem jeweiligen Gefährt bewegen, die Verkehrsregeln einhalten und Gefahrenstellen kennen. Für Erstklässler kommt das meistens noch nicht infrage.

Besser sichere Umwege als gefährliche Abkürzungen