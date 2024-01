Evangelisches Krankenhaus Dinslaken Chronische Schmerzen - neuer Therapieansatz soll Linderung ermöglichen

Werner Moser verfügt über umfassende Fachkenntnisse und Erfahrung auf dem Gebiet der Schmerztherapie. Vor seinem Wechsel ans Evangelische Krankenhaus Dinslaken war er in leitender Position am Johanna Etienne Krankenhaus in Neuss tätig. Dort baute er erfolgreich das Department Schmerzmedizin auf und leitete es mit großem Engagement. Seine Facharztausbildung in Anästhesiologie sowie die Zusatzqualifikationen in Spezieller Anästhesiologischer Intensivmedizin, Spezieller Schmerztherapie und Palliativmedizin unterstreichen seine Expertise auf diesem Gebiet.