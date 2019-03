Jazz in Dinslaken: Wo das Feuer des Flamenco lodert

Dinslaken Chicuelo und Marco Mezquida gaben zusammen mit Jacobo Sanchez ein Sonderkonzert im Ledigenheim.

Juan Gómez, genannt Chicuelo. Träger des Goya-Preises 2013, einer der besten Flamenco-Gitarristen Spaniens. Gemeinsam mit dem Pianisten Marco Mezquida erschafft er Musik zwischen Jazz und Folklore mit einer atmosphärischen Dichte und einer technischen Brillanz, deren Qualität an Piazzollas Tango Nuevo erinnert, nur eben aus der spanischen Tradition heraus. Am Sonntag kam das Dinslakener Jazz-Publikum in den Genuss dieses musikalischen Erlebnisses. Chicuelo und Marco Mezquida gaben gemeinsam mit dem Percussionisten Jacobo Sanchez ein Sonderkonzert im Ledigenheim Lohberg. Möglich war dies nur, weil sich die Jazz Initiative mit „Jazz“ in Kempen zusammengeschlossen hat, um die Musiker für ein Konzertwochenende an den Niederrhein zu holen.

„Conexión“ heißt ihr gemeinsames Album, das den roten Faden in einem Konzert bildete, das mit knapp eineinhalb Stunden plus Zugabe, aber ohne Pause für „Jazz in Dinslaken“ ungewöhnlich kurz, aber dafür um so intensiver war. Chicuelo jagt mit den Fingern und vor allem mit dem Daumen der rechten Hand über die Saiten. Natürlich eng am Steg, das gibt der Flamenco-Gitarre ihren charakteristischen, druckvollen und kräftigen, brillanten Klang. Die Kadenzen führt er teils in Halbtonschritten abwärts, er spielt zwar auch klassische Flamenco-Formen, aber die Kompositionen auf „Conexión“ haben, wie gesagt, ihren eigenen Stil. Das liegt vor allem an Mezquida. Der Pianist vermag zwar selbst dem Flügel im Ledigenheim mit der Hand gedämpfte Klänge zu entlocken, die mehr nach Gitarre als nach Klavier klingen, aber sein Stil, vor allem seine Improvisationen, lassen sich nur in die Schublade „Jazz“ stecken, weil diese unter den aktuellen Musiksparten diejenige mit den meisten Fächern ist.