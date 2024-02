Hintergrund CDU kritisiert Missbrauch der Einwohnerfragestunde durch Politiker

Die CDU-Fraktion im Stadtrat macht sich in einem von ihr gestellten Antrag dafür stark, dass Ratsmitglieder sowie sachkundige Bürgerinnen und Bürger von der aktiven Teilnahme an den Einwohnerfragestunden ausgeschlossen werden. Die Verwaltung soll prüfen, ob dies zulässig ist und wenn ja, einen entsprechenden Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung des Rates vorlegen. Die FDP-Fraktion sieht das hingegen anders. Sie wirft der CDU vor, ein „tiefes Misstrauen gegenüber der Bürgerschaft“ zu haben. „Statt den Dialog zu fördern, wird hier versucht, unbequeme Fragen im Keim zu ersticken. Dies ist ein bedenklicher Schritt in Richtung einer undurchsichtigen Hinterzimmerpolitik, die demokratischen Prinzipien widerspricht“, so FDP-Ratsmitglied Dennis Jegelka.