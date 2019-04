Vom See zum Schützenhaus : CDU in Hünxe auf Entdeckungstour

Hünxe CDU Drevenack/Krudenburg lud zur Wanderung ein

Am Danziger Platz und am Gottfried-Hesselmann-Platz staunten die Wanderer nicht schlecht, als sie die im Rohbau stehende Bebauung für barrierefreies Wohnen und eine Tagespflegeeinrichtung direkt im Ortskern entdeckten. Von da aus wanderte die Gruppe zum Schützenhaus des BSV Bruckhausen. Für den Empfang der Wanderer hatte die Kreisvorsitzende der Frauen-Union, Anika Zimmer, bereits die Kaffeetafel und das Kuchenbüfett aufgebaut. Die Kinder konnten in der Zeit „Europa entdecken“ und hatten beim Basteln, Malen und Rätseln ihren Spaß. Nachdem die Gruppe sich gestärkt hatte, berichtete BSV-Geschäftsführer Horst Meyer zur Geschichte und über die Aktivitäten des Vereins. Danach ging es mit dem Bus zurück nach Drevenack. In Hünxe gibt es laut Ingrid Meyer ein breites Sport- und Kulturangebot, welches unter anderem in Bruckhausen vom TVB maßgeblich mitgestaltet werde. Die Wanderer waren sich einig: „Schön, was es in Hünxe alles zu entdecken gibt!“