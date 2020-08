Verzicht auf Infostände : CDU will stärkste Kraft im Dinslakener Rat werden

Info

Averbruch Das Nahversorgungszentrum an der Buchenstraße will die CDU stärken. Denn es soll weiterhin ein zentraler Treffpunkt im Averbruch für die dort lebenden Menschen sein. Deshalb wird angeregt, dort mehr Außengastronomie zu schaffen und die Aufenthaltsqualität zu stärken, beispielsweise durch das Aufstellen von Sitzbänken. Auch plädiert die CDU für die Aufwertung des Riobachs an der Julius-Kalle-Straße und der Grünanlagen am Nahversorgungszentrum.