Alternative zum Individualverkehr : Walsumbahn als attraktive Alternative für Autopendler

Voerde CDU Voerde erwartet von Streckenreaktivierung für den Personenverkehr einen gewaltigen Sprung nach vorn für die Verkehrssituation am Niederrhein.

Pendlern muss eine vernünftige Alternative zum Stopp-and-go-Verkehr geboten werden. Diese Ansicht vertritt der Voerder CDU-Chef Frank Steenmanns. Er beurteilt es als einen „gewaltigen Sprung nach vorn für die Verkehrssituation am Niederrhein“, wenn die Eisenbahnstrecke, die von Voerde über Walsum nach Oberhausen führt, die sogenannte Walsumbahn, für den Personenverkehr reaktiviert wird. Einen ersten wichtigen Schritt auf diesem Weg sieht Steenmanns, der auch Bürgermeisterkandidat seiner Partei in Voerde ist, als bereits geschafft an. Denn der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) habe eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht, die klären soll, wie sich die Strecke von Oberhausen nach Walsum für den Personenverkehr wiederbeleben lässt.