Fehlende Fördergelder CDU sieht die Quartiersentwicklung in Voerde gefährdet

„Während wir vor Ort eigentlich massiv investieren müssten und dafür auch die breite Unterstützung des Bundes brauchen, um den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein, sehen wir stattdessen Kürzungen in Bereichen wie der Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, der Förderung des Radverkehrs und der E-Mobilität“, so Henning Stemmer. Nach seiner Ansicht wird Voerde ganz besonders von den Streichungen der Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) betoffen sein, die für die Quartiersentwicklung fest vorgesehen waren. Das fast fertiggestellte Quartierskonzept werde nun nicht so einfach wie bisher angedacht durch ein Sanierungsmanagement vor Ort (beispielsweise Energieberatungen vor Ort) ergänzt werden können. Diese Maßnahmen seien aber entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt, so Henning Stemmer. Die Streichungen im Bundeshaushalt führten zusätzlich zu einer Belastung einzelner Berufsgruppen. Besonders hebt Stemmer hier die Landwirte hervor, die durch Steuererhöhung beim Agrardiesel erheblich belastet würden. Ähnlich belastet werde das Gastgewerbe. Hier wirft der Voerder CDU-Vorsitzende dem Kanzler Olaf Scholz vor, sein Versprechen gebrochen zu haben, die Mehrwertsteuer nie wieder auf 19 Prozent zu erhöhen. Die Mauterhöhung durch einen CO2-Aufschlag führe zu deutlich höheren Kosten für die Transport- und Logistikwirtschaft und treffe genauso mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe, so Stemmer weiter.