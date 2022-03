Landtagskandidat Beek in Friedrichsfeld : Viel Lob für ein starkes Caritas-Team

Jessica Tepass, Bettina Schäfer, Michael van Meerbeck, Sascha van Beek, Nicolas Kotzke, Jan Langenfurth, Hasan Gördü, Georg Schneider (v.l.) Foto: gs

Friedrichsfeld CDU-Landtagskandidat Sascha van Beek besuchte die Zentrale des Caritasverbandes in Friedrichsfeld. Im Bereich der Flüchtlingshilfe ist der Caritasverband Dinslaken-Wesel bereits seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für die Kommunen im Verbandsbereich.

Zusammen mit Vertretern der CDU Voerde besuchte CDU-Landtagskandidat Sascha van Beek die in seinem Wahlkreis ansässige Zentrale des Caritasverbandes für die Dekanate Dinslaken und Wesel in Voerde-Friedrichsfeld. Empfangen wurden die Vertreter der CDU Voerde und Sascha van Beek vom Caritasdirektor Michael van Meerbeck sowie den beiden Mitarbeiterinnen Bettina Schäfer (Koordination der Kindertagesstätten) und Jessica Tepass (Leitung der Beratungsdienste im Alter). Der Austausch umfasste viele Facetten der umfassenden Arbeit des Caritasverbandes.

„Als wir den Termin vereinbart hatten, lag unser Fokus darauf zu erfahren, wie der Verband in Voerde angekommen ist und was sich auf dem Gelände bereits alles entwickelt hat. Klar, dass unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine jetzt die damit verbundenen Herausforderungen für die Caritas ein großes Thema waren,“ erklärte Nicolas Kotzke als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Friedrichsfeld. In den Gebäuden der alten Parkschule in Friedrichsfeld hat der Caritasverband seine Geschäftsstelle, Konferenzräume, Wohngruppen und eine Tagespflege eingerichtet. Das Dinslakener Vinzenz-Hospital betreibt an dem Standort eine Allgemein- und Kinderarztpraxis.

Mit einem Konvent der Sisters of the Immaculate Heart of Mary Reparatrix Deutschland aus Uganda und der eigenen Kapelle des Caritasverbandes hat auch der christliche Glaube einen starken Ort in dem neuen Domizil gefunden.

Sascha van Beek war beeindruckt. „Ich arbeite ja quasi selbst für Ordensschwestern. Daher freut es mich sehr, zu sehen, dass ein Konvent in Deutschland neu entsteht und nicht wegfällt,“ sagt der Landtagskandidat van Beek der bei der St. Franziskus-Stiftung in der Region Rheinland arbeitet und daher die Herausforderungen des Pflegepersonalmangels kennt. „Das die jungen Ordensschwestern den Pflegeberuf lernen ist super. Ein guter Weg dem Personalmangel entgegenzuwirken und gleichzeitig einen Mehrwert zu schaffen, wenn die Ordensschwestern zurück in ihre Heimat gehen,“ so van Beek.

Im Bereich der Flüchtlingshilfe ist der Caritasverband Dinslaken-Wesel bereits seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für die Kommunen im Verbandsbereich. Verschiedene Einrichtungen und Hilfsangebote stehen zur Verfügung. Daher bereitet sich der Caritasverband aktuell intensiv auf Flüchtende aus der Ukraine vor. „Wir haben unseren Arbeitsmodus in allen Bereichen sofort umgeschaltet, um unseren christlichen Auftrag sofort erfüllen zu können und die Menschen bei uns aufzunehmen,“ sagt Caritasdirektor van Meerbeck.

Wie schnell der Caritasverband in der Lage ist, sich umgehend auf solch eine besondere Situation einzustellen hat auch den Friedrichsfelder CDU-Chef beeindruckt: „Innerhalb weniger Stunden konnten die Wochenenden für die Aufnahmebereitschaft durch das Personal besetzt werden. Das spricht für ein starkes Team, das die Caritas hat,“ so Nicolas Kotzke.