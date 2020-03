Stadt geht für Schwanenstraße vor Gericht : Steenmanns (CDU) verurteilt Entscheidung zur Betuwe-Klage

Voerde Es sei falsch, dass die Stadt für die Schwanenstraße vor Gericht zieht. Der Bürgermeisterkandidat der Christdemokraten kritisiert auch den Amtsinhaber.

Der Voerder CDU-Bürgermeisterkandidat Frank Steenmanns betont, für wie falsch er die Entscheidung des Stadtrates hält, für eine Über- oder Unterführung an der Schwanenstraße vor Gericht zu ziehen. „Man kann nicht mögliche Folge-Kosten einfach so ausblenden, wenn wir da obsiegen würden“, sagt er.

Er erwartet außerdem, dass die Stadt dafür tief in die Tasche greifen müsste. „Dann würden wir auch einen Rad- und Fußweg an der Seite der Straße haben wollen“, meint er. Das aber wäre ein „Extra“, das über die Mindestanforderungen hinausgeht und für das die Stadt daher selbst bezahlen müsste. „Da ist man spielend bei einer Million Euro“, glaubt Steenmanns. Und die müssten ja irgendwoher kommen: „Wenn man dann die Grundsteuer erhöhen will, soll man es jetzt sagen“, fordert er. „Ist das gerechtfertigt, bezogen auf die Gesamtbevölkerung in Voerde?“