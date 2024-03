Bevölkerungszahl gesunken CDU will die Entwicklung von Bruckhausen stärker fördern

Zum Thema Bau einer neuen Kindertagestätte in der Brömmenkampsiedlung teilt die CDU-Fraktion mit: „Wir sehen in dieser Maßnahme ein wichtiges Signal für junge Familien und gegen eine Überalterung des Ortsteils. Wir appellieren an die Ratskollegen, die bislang mit dieser Maßnahme nicht einverstanden waren, ihren Widerstand aufzugeben und an der positiven Entwicklung mitzuwirken. Junge Familien heißen wir in Bruckhausen ausdrücklich willkommen.“ Ein weiterer Bevölkerungsrückgang in Bruckhausen dürfe nicht hingenommen werden, „damit uns nicht die notwendige Infrastruktur zusammenbricht“, so die CDU weiter.