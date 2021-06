Sicherheit für Fahrgäste erhöhen : CDU fordert Videoüberwachung am Bahnhof Friedrichsfeld

Voerde Die Anlage soll auf dem Bahnhof in Friedrichsfeld installiert werden, um das Sicherheitsgefühl der Zugfahrgäste zu stärken. Bahn hat auf Schreiben nicht geantwortet.

Es dem Schreiben erinnert die CDU daran, dass ein NRW-Investitionsprogramm initiiert wurde, das ein Budget von etwa 10 Millionen Euro beinhaltet und aus dem für 100 Bahnhöfe Videotechnik angeschafft und installiert werden soll. Am Bahnhof Voerde sei bereits eine Videoüberwachung installiert worden, der in der Nachbarstadt Dinslaken soll eine solche Anlage künftig bekommen. Der Bahnhof Friedrichsfeld, der zweite Haltepunkt auf Voerder Stadtgebiet, habe bisher jedoch keine Videoüberwachung erhalten. Und es sei wohl auch nicht geplant, eine solche zu installieren. Auf Anfrage der Stadt Voerde habe die Bahn auf betriebliche und sicherheitsrelevante Kriterien verwiesen. „Scheinbar scheinen diese Kriterien am Haltepunkt Friedrichsfeld aus Sicht der DB nicht erfüllt zu sein“, so die CDU.